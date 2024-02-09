Başak Demirtaş'ın adaylığının günlerdir tartışıldığı İstanbul'da DEM Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamayla alınan kararı duyurdu.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

DİYARBAKIR, VAN, MARDİN...
Öte yandan DEM Parti, Diyarbakır, Van ve Mardin'in de aralarında olduğu büyükşehir 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçedeki belediye başkan adaylarını da duyurdu.

İşte DEM Parti'nin belediye başkan adayları;

Ayfonkarahisar
Zehra Yalçın
Sezer Erikli

Ağrı
Hazal Aras
Mehmet Akkuş

Artvin
Fatma Biçer
Levent Serhan

Amasya
Güvercin Ünaldı
Reşit Güneş

Aksaray
Hanife Gedik Başer
Hazar Demirağ

Bartın
Leyla Danış
Kemal Eroğlu

Batman
Gülistan Sönük
Mehdi Öztütün

Bayburt
Tülay Kılınç
Recep Özmen

Bilecik
Züleyha Çengel
Ömer Ege

Bitlis
Sümeyye Kızıltepe
Enver Arın

Bolu
Birsen Baş
Veli Saçılık

Burdur
Fatma Aslan
Tamer Kaş

Çanakkale
Canan Aytaç
Çetin Avcı

Çankırı
Azize Akoğlu
Veysel Yıldırım

Düzce
Ayfer Fatma Çelik
Zabit Vurdu

Edirne
Aylin Hacaloğlu
Mevlüt Aykoç

Erzincan
Elmas Tolmaç
Birhat Onur

Giresun
Feride Kızgit
Ümit Bozan

Gümüşhane

Gülşen Işık
Abdülsamet Gültekin

Hakkari
Riyan Tekçe
Mehmet Sıddık Akış

Iğdır
Nejla Kum
Mehmet Nuri Güneş

Isparta
Meral Karakuş
Nizam Aktepe

Kars
Arzu Savaş Derman
Kenan Karahancı

Karabük
Emine Kaya
Adnan Aksu

Kastamonu
Hatice Uçar
Yakup Akyol

Kırıkkale
Şehmiran Güneş
Razi Taşkın

Kırklareli
Arzu Fırat
Adnan Aydın

Kırşehir
Kadriye Turan
Cemil Akkaş

Kütahya
Sibel Temel
Hakan Ethemoğlu

Nevşehir
Helin Elif Geyik
Erdem Eren Bektaş

Niğde
Başak Caner Aktaş
Hacı Zırı

Rize
Nurettin Aydın
Semanur Akar

Siirt
Safiye Alakaş
Mehmet Kaysi

Sinop
Filiz Yalçın
Erol Aydemir

Sivas
Semiha Şahin
Cemal Pir

Tokat
Dilber Demir
Reşat Yıldız

Uşak
Azize Karadağ
Ahmet Ak

Yalova
Songül Hacıoğludağ
Cengiz Topbaşlı

Yozgat
Merve Eylül Bütün
Bager Aşkın

Zonguldak
Çapla Özgençtürk
İbrahim Nebioğlu

Büyükşehirler

Antalya
Kemal Bülbül
Nesibe Bahadır

Bursa
Kasım Yıldırım
Deniz Erboğa

Denizli
Cevahir Kayar
Hanife Yıldırım

Diyarbakır
Ayşe Serra Bucak
Doğan Hatun

Eskişehir
Gamze Toprak
Suat Başarer

Kayseri
İhsan Sarıyar
Remziye Erener

Konya
Gülbahar Gündüz
Bülent Kılınç

Malatya
Sevim Şimşek Bayhan
Abdulvahap Ekin

Kahramanmaraş
Fatma Şıkyürek
Ali Ardıç

Mardin
Devrim Demir
Ahmet Türk

Ordu
Zeynep Toptaşyılmaz
Necmettin Durmuş

Sakarya
Engin Güleser
Emine Melis Tanta

Samsun
İnci Aydın
Hasan İltem

Trabzon
Leyla Üzüm
Samedin Gündoğan

Van
Neslihan Şedal
Abdullah Zeydan

Kaynak: mynet