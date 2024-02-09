Başak Demirtaş'ın adaylığının günlerdir tartışıldığı İstanbul'da DEM Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamayla alınan kararı duyurdu.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
DİYARBAKIR, VAN, MARDİN...
Öte yandan DEM Parti, Diyarbakır, Van ve Mardin'in de aralarında olduğu büyükşehir 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçedeki belediye başkan adaylarını da duyurdu.
İşte DEM Parti'nin belediye başkan adayları;
Ayfonkarahisar
Zehra Yalçın
Sezer Erikli
Ağrı
Hazal Aras
Mehmet Akkuş
Artvin
Fatma Biçer
Levent Serhan
Amasya
Güvercin Ünaldı
Reşit Güneş
Aksaray
Hanife Gedik Başer
Hazar Demirağ
Bartın
Leyla Danış
Kemal Eroğlu
Batman
Gülistan Sönük
Mehdi Öztütün
Bayburt
Tülay Kılınç
Recep Özmen
Bilecik
Züleyha Çengel
Ömer Ege
Bitlis
Sümeyye Kızıltepe
Enver Arın
Bolu
Birsen Baş
Veli Saçılık
Burdur
Fatma Aslan
Tamer Kaş
Çanakkale
Canan Aytaç
Çetin Avcı
Çankırı
Azize Akoğlu
Veysel Yıldırım
Düzce
Ayfer Fatma Çelik
Zabit Vurdu
Edirne
Aylin Hacaloğlu
Mevlüt Aykoç
Erzincan
Elmas Tolmaç
Birhat Onur
Giresun
Feride Kızgit
Ümit Bozan
Gümüşhane
Gülşen Işık
Abdülsamet Gültekin
Hakkari
Riyan Tekçe
Mehmet Sıddık Akış
Iğdır
Nejla Kum
Mehmet Nuri Güneş
Isparta
Meral Karakuş
Nizam Aktepe
Kars
Arzu Savaş Derman
Kenan Karahancı
Karabük
Emine Kaya
Adnan Aksu
Kastamonu
Hatice Uçar
Yakup Akyol
Kırıkkale
Şehmiran Güneş
Razi Taşkın
Kırklareli
Arzu Fırat
Adnan Aydın
Kırşehir
Kadriye Turan
Cemil Akkaş
Kütahya
Sibel Temel
Hakan Ethemoğlu
Nevşehir
Helin Elif Geyik
Erdem Eren Bektaş
Niğde
Başak Caner Aktaş
Hacı Zırı
Rize
Nurettin Aydın
Semanur Akar
Siirt
Safiye Alakaş
Mehmet Kaysi
Sinop
Filiz Yalçın
Erol Aydemir
Sivas
Semiha Şahin
Cemal Pir
Tokat
Dilber Demir
Reşat Yıldız
Uşak
Azize Karadağ
Ahmet Ak
Yalova
Songül Hacıoğludağ
Cengiz Topbaşlı
Yozgat
Merve Eylül Bütün
Bager Aşkın
Zonguldak
Çapla Özgençtürk
İbrahim Nebioğlu
Büyükşehirler
Antalya
Kemal Bülbül
Nesibe Bahadır
Bursa
Kasım Yıldırım
Deniz Erboğa
Denizli
Cevahir Kayar
Hanife Yıldırım
Diyarbakır
Ayşe Serra Bucak
Doğan Hatun
Eskişehir
Gamze Toprak
Suat Başarer
Kayseri
İhsan Sarıyar
Remziye Erener
Konya
Gülbahar Gündüz
Bülent Kılınç
Malatya
Sevim Şimşek Bayhan
Abdulvahap Ekin
Kahramanmaraş
Fatma Şıkyürek
Ali Ardıç
Mardin
Devrim Demir
Ahmet Türk
Ordu
Zeynep Toptaşyılmaz
Necmettin Durmuş
Sakarya
Engin Güleser
Emine Melis Tanta
Samsun
İnci Aydın
Hasan İltem
Trabzon
Leyla Üzüm
Samedin Gündoğan
Van
Neslihan Şedal
Abdullah Zeydan