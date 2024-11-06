142 Sürekli İşçi Alımı Duyurusu

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak ve bu süreç 4 Kasım 2024 ile 8 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Adayların, şahsen, posta veya e-posta ile başvuru yapmalarının kabul edilmeyeceği belirtiliyor, bu nedenle online başvuru yapmanın önemi daha da artıyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar, adayların doğru ve eksiksiz bilgilerle başvuru yapmaları gerektiği yönünde.

Kura Çekimi Tarihi ve Bilgilendirme

Başvurular tamamlandıktan sonra noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve bu çekim 4 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih hakkında herhangi bir değişiklik olması durumunda, adayların bilgilendirilmesi için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden duyurular yapılacak.