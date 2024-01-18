AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını alfabetik sıraya göre sahneye davet ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıra Van’a geldiği zaman, Abdulahat Arvas ismini anons etti. Ardından Van İl Başkanı Emre Güray, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, Van Milletvekilleri de sahneye davet edildi. Erdoğan Van heyetinin elini sıkarak, başarı dileklerinde bulundu.

Abdulahat Arvas kimdir?

1969 yılında Van’ın Erciş ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Erciş’in Yukarı Işıklı köyünde orta ve lise öğrenimini ise Van İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Aynı zamanda bölgede Arapça dili ve Kur’an eğitimi veren medreselerde tedrisat gördü. Van’da bir süre Kur’an kursu öğreticiliği ve imam hatiplik görevlerini icra etti. Ardından özel sektörde idari ve mali işlerden sorumlu yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında aktif ticarete atıldı ve sonrasında ise kısa dönem askerlik vazifesini yaparak vatani görevini tamamladı.

Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler ile Adalet bölümleri ve bunun yanında Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine devam etmektedir.

2011 yılında Van Milletvekili aday adayı oldu. Bölgemizde yapılan kamuoyu ve temayül yoklamalarında birinci seçilerek 6.sıra Milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

Akabinde 3 yıl boyunca Ak parti Van İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürdü. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Fakat Erciş İlçesi Belediye Başkan Adaylığı için müracaatı olmamasına rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday olarak seçildi. 2018 yılında yapılan genel seçimlerde yaptığı müracaatla Van 3. Sıra Milletvekili adaylığı ile seçimlere girerek parlamentoya girdi.

Sanayici ve iş adamı kimliğinin yanı sıra MÜSİAD Van şube kurucu başkanlığı VİMDER üyeliği, ÖNSİAD Van şube kurucu başkanlığı, Anadolu İLGİAD yönetim kurulu üyeliği, VAN TSO yönetiminde disiplin kurulu üyeliği, Van Organize Sanayi Bölgesinde müteşebbis heyetinde kurul üyeliği, Van Valiliği mikro kredi üyeliği görevlerinde bulundu. Halen birçok İslami ve insani sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernek ve vakıflarında aktif çalışmalarını sürdürmektedir.

Arapça, Farsça ve Kürtçe bilmekte olup evli ve dört çocuk babasıdır.