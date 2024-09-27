Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlere (BM) daimi üyeliğe ilişkin, "Türkiye olarak daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BM'nin olması gereken yapısı hakkında tavsiyelerinin ne olduğu sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her şeyden önce 'Dünya beşten büyüktür.' derken bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu 5 daimi üye ve bunun yanında biliyorsunuz 15 geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu, iki dudak arasında her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil ve bu 5 daimi üye şu an itibarıyla dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 geçici üyenin zaten hiçbir bu noktada yapacağı bir iş söz konusu değil."

Miçotakis ve Paşinyan'la BM'deki temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesindeki konu başlıkları ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yapılacağı tarihin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yılın başında bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay (Erciyes) Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak. O bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak gerek bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı gerekse bu Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da sayın başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la New York'taki görüşmesi hatırlatılan Erdoğan, "Daha çok tabi Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı ve bu konularda Paşinyan'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir. Bu konuyla Azerbaycan'ın da anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke, bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.