Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 12 kişi S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşı kurtaran ekipler, yaralı vatandaşlarıUMKE ve ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yaralılar S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastane başhekimi Remzi Sarıkaya da yaralılarla yakından ilgilendi.

Yaralıların durumunun iyiye gittiği öğrenildi.