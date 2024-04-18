Yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın ardından CHP'de grup başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Köksal'ın milletvekilliğinin düşmesinin ardından CHP'de bugün yapılan seçim, sonuçlandı.

Yeni grup başkanvekili belli oldu

Seçimde CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yarıştı.

Yapılan oylamada Murat Emir 66, Sevda Erdan Kılıç 48 oy aldı.

Böylece Murat Emir, Burcu Köksal'ın yerine grup başkanvekili oldu.

TBMM'de 3 grup başkanvekili var

CHP'nin TBMM'de 3 grup başkanvekili bulunuyor.

Diğer 2 grup başkanvekili ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır.