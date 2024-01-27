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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van dahil bir çok ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti Meclisi Toplantısı’nda alınan karara göre CHP’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Şahar oldu.

3 İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DA AÇIKLANDI

CHP Van’da Büyükşehir adayının yanı sıra 3 ilçe belediye başkan adayını da açıkladı. Buna göre Çaldıran Belediye Başkan Adayı Yakup Aladağ, Edremit Belediye Başkan Adayı Perihan Günay ve Gevaş Belediye Başkan adayı ise Musa Baran olarak açıklandı.