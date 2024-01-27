Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van dahil bir çok ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti Meclisi Toplantısı’nda alınan karara göre CHP’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Şahar oldu.

3 İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DA AÇIKLANDI

CHP Van’da Büyükşehir adayının yanı sıra 3 ilçe belediye başkan adayını da açıkladı. Buna göre Çaldıran Belediye Başkan Adayı Yakup Aladağ, Edremit Belediye Başkan Adayı Perihan Günay ve Gevaş Belediye Başkan adayı ise Musa Baran olarak açıklandı.

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin