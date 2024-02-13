31 Mart'a sayılı günler kala CHP'deki iç karışıklık yeni bir boyut kazandı.

Mevcut Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yeni dönemde aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmiş ve partisine yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

İlgezdi'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'de de aynı durum yaşandı.

İsmi Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için geçen Gürsel Tekin, aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Tekin istifa açıklamasında CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu.

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığını belirtti.

Tekin, Genel Merkez’in açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığını vurgulayarak, “Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı.

Parti yönetimine eleştirilerini sıralayan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

- Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

- Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

- Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

- Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

- Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

- İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim."