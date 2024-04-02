CHP lideri Özel, Van’da yüzde 55,68 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptalini şöyle değerlendirdi:

“Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur. Çünkü aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır.”

"BÖYLE BİR KARA LEKEYE BU YENİ DÖNEMİ BULAŞTIRMAMALARINI BEKLİYORUM”

Özel, şu değerlendirmelerde bulundu; “Partisi birinci parti olduğu halde ‘Erdoğan muhtar bile olamaz’ kararıyla başbakan olamıyorken CHP buna da karşı çıkmıştı. Şimdi de Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar.

O zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Balkonda doğru söyler, YSK da şaşar noktasına gelir. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler. Böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Böyle bir hataya ve böyle yeni bir kara lekeye bu yeni dönemi bulaştırmamalarını bekliyorum. Ve kendisini uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül etmek söylediğim tüm sözleri yükümsüz kılar.”