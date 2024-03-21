Kaza, saat 11.30 sıralarında Kayseri-Niğde yolunun 30'uncu kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Kayseri'ye seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kayseride cezaevi nakil aracı devrildi; 2si ağır, 11 yaralı
Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kayseride cezaevi nakil aracı devrildi; 2si ağır, 11 yaralı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA