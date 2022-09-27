Yıkımı durdurulan bina tehlike saçıyor

Van'ın İpekyolu İlçesi'nde bulunan eski Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmalarına yaklaşık olarak 3 ay önce ara verildi. Yarıya kadar yıktırılan hasarlı binada daha sonra çalışmalar durduruldu.

Söz konusu bina yıkık haliyle tehlike saçmaya devam ediyor. 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen birçok bina yıktırılmayı beklerken, bunlardan biri olan eski Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binası ve Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı.

Bu kapsamda VASKİ eski hizmet binasında başlatılan yıkım çalışmaları tamamlanırken, Eski Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmalarına ise, bilinmeyen bir nedenden dolayı ara verildi. Harabe bir şekilde kent merkezinde yer alan binada yıkım çalışmalarına ara verilirken, çevre esnafı ise duruma sert tepki gösteriyor. Yıkım çalışmalarının neden durdurulduğunu bilmediklerini belirten çevre esnafları, harabeye dönen ve çevre kirliliği oluşturan enkazın biran önce ortadan kaldırılmasını bekliyor.

Yıkım çalışmaları yarıda bırakılan hasarlı bina, tehlike saçmaya devam ederken, bölge esnafı belediye yetkililerini göreve davet etti. Van depreminin üzerinden 11 yıla yakın bir süre geçmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesi hak sahipleri ile gerekli görüşmeleri tamamladıktan sonra hasarlı binalar için yıkım kararı almıştı.

Yıktırılmayı bekleyen binalar arasında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmalarına ara verilmesi, vatandaşlardan tepki toplamaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 4 katı yıktırıldıktan sonra 3 ay önce yıkıma ara verilen binada çalışmaların ne zaman devam edeceği merak konusu olurken, çevre esnafı ve vatandaşlar son 3 katı kalan ve tehlike saçan hasarlı binanın bir an önce yıktırılması gerektiği görüşünde.

Vanbölgegazetesi