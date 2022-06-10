VEDAŞ duyurdu: Van'da elektrik kesintisi yaşanacak!
VEDAŞ Van'ın İpekyolu ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İşte kesintinin yaşanacağı mahalle ve sokaklar
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) 12 Haziran Pazar günü Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar
Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi:
- Atmaca Sokak
- Zerban Sokak
- Ordu Caddesi
- Dermirciler Caddesi
- Doğan Sokak
- Doğan 1. Sokak
- Santral Sokak
- Santral 2. Sokak
- Santral 4. Sokak
- Avcılar Sokak
- Yunus 1. Sokak
- Zerbank Sokak
12 Haziran 2022 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
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|53
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|52
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|46
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|45
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|1. Ankaragücü
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|48
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|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
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|45
|16. Kocaelispor
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|44
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|44
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|36
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|1. M.City
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|93
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|38
|92
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|38
|74
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|38
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