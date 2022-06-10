VEDAŞ duyurdu: Van'da elektrik kesintisi yaşanacak!

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) 12 Haziran Pazar günü Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar

Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi:

Atmaca Sokak

Zerban Sokak

Ordu Caddesi

Dermirciler Caddesi

Doğan Sokak

Doğan 1. Sokak

Santral Sokak

Santral 2. Sokak

Santral 4. Sokak

Avcılar Sokak

Yunus 1. Sokak

Zerbank Sokak

12 Haziran 2022 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

Havadis

