VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İpekyolu Yeni mahallede bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. VASKİ’den yapılan açıklamada, “İpekyolu Yeni mahallede bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle; 24 Nisan 2022 Pazar (Bugün) Yeni mahallede 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir” denildi.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA: