VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı
VASKİ İpekyolu Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İpekyolu Yeni mahallede bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. VASKİ’den yapılan açıklamada, “İpekyolu Yeni mahallede bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle; 24 Nisan 2022 Pazar (Bugün) Yeni mahallede 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir” denildi.
İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA:
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|35
|78
|2. Bodrumspor
|35
|70
|3. 1461 Trabzon FK
|35
|67
|4. Sivas Belediyespor
|35
|63
|5. Çorum FK
|35
|61
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|35
|60
|7. Afjet Afyonspor
|35
|59
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|35
|57
|9. Somaspor
|35
|52
|10. İnegölspor
|35
|49
|11. Ankaraspor
|35
|48
|12. Etimesgut Belediyespor
|35
|44
|13. Diyarbekirspor
|35
|41
|14. Sarıyer
|35
|39
|15. Serik Belediyespor
|35
|39
|16. Adıyaman FK
|35
|36
|17. Turgutluspor
|35
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|35
|31
|19. Niğde Anadolu FK
|35
|25
|20. Kahramanmaraşspor
|35
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|33
|49
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|33
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Denizlispor
|32
|39
|15. Boluspor
|32
|38
|16. Menemen Belediyespor
|32
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brentford
|34
|40
|12. Brighton
|33
|40
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21