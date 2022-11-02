VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Erciş Morgedik regülatöründe DSİ tarafından yapılacak temizlik çalışmaları nedeniyle 02.11.2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayıp, 03.11.2022 Perşembe günü saat 11.00'de bitmek üzere 24 saat süre ile Morgedik Barajı dipsavağından su kesintisi yapılacaktır.
Yapılacak çalışmadan; Adnan Menderes, Çelebibağı, Kocapınar, Nişancı, Gözütok, Akbaş, Beyazit (Solaha Semti) ve Sahilkent mahallelerinin bir kısmı su kesintisinden etkilenecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir” denildi.iha
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