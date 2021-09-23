VASKİ’den yeni içme suyu deposu

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, muhtelif ilçelerde içme suyu şebeke ilavesi, su deposu, terfi binası, foseptik, kaptaj, ilave kanalizasyon hattı ve alt yapı çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. VASKİ Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı “2021 1. Etap İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırım Programı” kapsamında Saray ilçesine 700 metreküplük yeni içme suyu deposu yapım işi devam ediyor.

Saray ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapımı devam eden içme suyu deposunu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki heyet ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada yapılan incelemelerin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen’den yeni içme suyu deposu ile ilgili teknik bilgi aldı.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gezgen; il merkezi, ilçe ve kırsal kesimlerde aciliyet arz eden yerleşim yerlerinde altyapı çalışmalarına hız verdiklerini kaydederek; Saray ilçesindeki 300 metreküplük su deposunun ekonomik ömrünü tamamladığını ve kapasite olarak ilçe halkının ihtiyacını karşılamadığından dolayı VASKİ Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığının “2021 1.Etap İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırım Programı” kapsamında 1.6 milyon TL’lik yatırım bedeliyle 700 metreküplük yeni içme suyu deposu ve su sondajı kuyusu yapım işini başlattıklarını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yeni içme suyu deposunun devreye alınmasıyla ilçenin tamamının içme suyu ihtiyacının karşılayacağının altını çizen VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gezgen, deponun iki ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağının da müjdesini verdi.

Yapımı devam eden içme suyu deposunda incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e; AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen ve VASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahattin Önder eşlik etti.