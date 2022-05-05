VASKİ, duyurdu! Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak

VASKİ, Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Erciş ilçe merkezindeki içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle 5 Mayıs Perşembe saat 12: 30 ile 16:00 saatleri arasında; Vanyolu, Salihiye, Latifiye, Camikebir, Tekevler, Kışla, Alkanat ve Bayazıt mahallerinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.

Şehrivan Gazetesi