Vaski duyurdu: Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak!

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Halilağa Mahallesi Eski Kaleyolu Caddesi Şavurlar Cami güzergâhında bulunan 700’lük AÇP içme suyu şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Selimbey, Yalı, Halilağa, Abdurahmangazi, İskele, İstasyon, Seyrantepe, Şemsibey, Bardakçı ve Buzhane mahallelerinin bir kısmında 23 Ağustos 2022 Salı günü sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir” denildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.İHA