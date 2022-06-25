VASKİ, duyurdu! Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Van'ın birçok mahallesinde su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler; Organize Sanayi Bölgesi, Bardakçı TOKİ, Erciş Yolu Üzeri Şemsibey ve İskele Mahallelerinin bir kısmında 25 Haziran 2022 Cumartesi (Bugün) sabah saat 08:00 ile akşam saat 16:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yaşanacak.
İskele Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 250'lik içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Organize Sanayi Bölgesi, Bardakçı TOKİ, Erciş Yolu Üzeri Şemsibey ve İskele Mahallelerinin bir kısmında 25 Haziran 2022 Cumartesi (Bugün) sabah saat 08:00 ile akşam saat 16:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.
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