VASKİ duyurdu! Van'da su kesintisi yaşanacak

VASKİ’den yapılan açıklamada, “İpekyolu Halilağa Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle; 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09:00 ile 12:30 saatleri arasında Hatuniye, Halilağa ve Selimbey mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir” denildi.