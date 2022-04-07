VASKİ duyurdu! Van'da su kesintisi yaşanacak
VASKİ, İpekyolu Mahallesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), yaptığı açıklamada İpekyolu ilçesine bağlı bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
ÇEVRE 07.04.2022, 09:57
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