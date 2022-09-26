VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Hafiziye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan ana şebekede hattında meydana gelen ani tıkanıklık nedeniyle; Hafiziye, Alipaşa ve Bahçıvan mahallelerinde 26 Eylül 2022 bugün saat 8:30 ile akşam saat 22:30 arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.
Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani tıkanıklığın giderilmesiyle birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır” denildi.iha
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