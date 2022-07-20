Vaski duyurdu: Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak!
Vaski'den yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
VASKİ, yaptığı açıklamada, "İpekyolu Karşıyaka Mahallesinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 20 Temmuz 2022 Çarşamba (Bugün) Şerefiye, Karşıyaka, Yeni Mahalle, Serhat ve Vali Mithatbey Mahallelerinde 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur. " Denildi.
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