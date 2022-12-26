VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak bakım-onarım çalışması dolayısıyla Kurubaş 2 Nolu yeni ve eski terfilerimizden beslenen 700’lük, 500’lük, 300’lük ve Bostaniçi içme suyu hatlarımızda oluşacak kesintiler nedeniyle; Karşıyaka, Hacıbekir, Şerefiye, Serhat, Kevenli, Esenler, Vali Mithat Bey ve Bostaniçi mahallelerinde 26 Aralık 2022 Pazartesi günü (Bugün) saat 12:00 ile 19:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Enerji kesintisinin giderilmesiyle birlikte sular tekrardan verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi