VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi Emniyet Caddesi’nde yeni çekilen şebeke hatlarının faaliyete alınması ve abone bağlantılarının yenilenmesi nedeniyle;

Cevdet Paşa Mahallesi’nde 13 Ekim 2022 Perşembe günü sabah saat 08:00 ile gece saat 00:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Yeni çekilen şebeke hatlarının faaliyete alınması ve abone bağlantılarının yenilenmesinin ardından sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen adresler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır” denildi.iha