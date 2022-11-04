Vaski'den zorunlu su kesintisi duyurusu!
VASKİ, ilçe merkezini besleyen sondajların ani arızası nedeniyle, Van'ın Muradiye ilçesinde 5 saatlik su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, "Muradiye ilçe merkezi, Yenişehir, Yavuz Selim Mahallelerini besleyen sondajların ani arızası nedeniyle; 04 Kasım 2022 Cuma (Bugün) saat 13:00-18:00 saatleri arasında Muradiye ilçe merkezi, Yenişehir ve Yavuz Selim Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.
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