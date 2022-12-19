VASKİ'de istihdam edilecek 160 mevsimlik personel için kura çekildi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi (VANSU) bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 7 engelli beden işçisi (genel), 102 beden işçisi (genel) ve 51 silahlı özel güvenlik personelinin asil ve yedek kurası noter huzurunda çekildi.

VASKİ Genel Müdürlüğü Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi, Van 5. Noteri tarafından gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinin konferans salonunda yapılan kura çekimi, personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan VASKİ Genel Müdürlüğü iştiraki şirketlerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi (VANSU) bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 160 mevsimlik personel alımı için belirlenen şartları taşıyan bin 540 kişi arasında gerçekleştirildi.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme, kura çekiminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, kura çekiminin noter huzurunda VASKİ sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandığını kaydetti.

Yaklaşık 3 saat 10 dakika süren kura sonucunda isimleri çıkan adayların listesinin de kısa süre içinde VASKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinin duyurular kısmında yayınlanacağı bildirildi.