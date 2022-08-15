Vanlı çiftçilere sıvat desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarımsal Üretim ve Hayvancılığın Yaygınlaştırılması” projesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Erciş Belediyesi, kırsal mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresi boyunca su kaynağının kesilip kesilmediği tespit edilerek sıvat dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın canlanması ve gelişimini sağlamak amacıyla her zaman çiftçi ve üreticinin yanında yer aldıklarını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu ‘Tarımsal Üretim ve Hayvancılığın Yaygınlaştırılması’ projesi çerçevesinde hayvanların meralarda su ihtiyacını karşılamak üzere 50 mahallemize 430 adet sıvat yapım işi tamamlanarak ihtiyaç dağıtımını gerçekleştiriyoruz.

Mahallelerimizin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresi boyunca su kaynağının kesilip kesilmediği tespit edilerek sıvat dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tarımsal hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerimizin her zaman yanında olduğunu göstermek, Türk demokrasisinin en önemli unsurlarından bir tanesi olan muhtarlarımızın yanında olduğumuzu gösterebilmek için durmadan, yılmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Buradaki sıvatların getirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Van Büyükşehir Belediyesine, Van Valimize, Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas Beyefendiye, AK Parti İlçe Başkanımıza, Cumhur İttifakının diğer taraflarına ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçilerin daima yanlarında olduğunu belirten AK Parti Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak ise “Özellikle buradan Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Burada Erciş’e kadar el uzatıp özellikle çiftçi kardeşlerimize, hayvancılık ile uğraşan kardeşlerimize el uzattığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda yaklaşık 430 tane sıvat hayvan sulama teknelerinin dağıtımını yapacağız. Halkımıza, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.