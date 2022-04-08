VANESOB Başkanı İsa Berge: Gelincik Sınır Kapısı, Van ekonomisine önemli katkı sağlar

Van’ın Başkale ilçesinden İran’a açılan Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden açılması için çalışmalar yürüten ve Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkanı Müslüm Erbay ve ilçe muhtarlarından oluşan heyet, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret ederek destek istedi.

Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden faaliyete geçmesinin ticari açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan VANESOB Başkanı Berge, “Gelincik Sınır Kapısı 1989’da faaliyete açıldı ancak 5-6 ay sonra güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatıldı.

Başkale’ye 40 kilometre Van merkeze ise 140 kilometre uzaklıkta bulunan kapının açılmasının başta ilçe esnaf ve sanatkarları olmak üzere ilçenin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Gelincik Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Van ekonomisine de önemli bir katma değer sağlanır” dedi. görüşlerine yer verdi.

“Başkale Gelincik Sınır Kapısı Platformu kurulacak”

Gelincik Sınır Kapısı’nın açılması için güçlü bir dayanışma içinde olunduğunu belirten Başkan Berge, “Kurulacak olan Başkale Gelincik Sınır Kapısı Platformu, kapının açılması sürecini hızlandıracaktır. Başkale Kaymakamı Sayın Asım Solak, toplanan 5 bin 600 imzanın bulunduğu dosyayı Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e teslim etti. Hem ilçede hem de Van’da güçlü bir beraberlik söz konusudur”dedi.

“Valimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz”

Başkale Gelincik Sınır Kapısı heyetinin çalışmalarına destek veren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e ve Başkale Kaymakamı Asım Solak’a teşekkür eden Başkan Berge, “İlçe esnafımıza katkı sunacak bu önemli çalışmada bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimiz Merhmet Emin Bilmez’e ve kaymakamımız Sayın Asım Solak’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca şehrimiz için de kıymetli olan bu çalışmayı yürüten Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan’a ve DOĞUSİFED Başkanı Sayın Müslüm Erbay’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Artık güvenlik sorunu kalmamıştır”

Güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik Sınır Kapısı’nın artık yeniden faaliyete başlaması gerektiğinin altını çizen Başkan Berge, “Artık güvenlik sorunu kalmamıştır. Hükümetimizin ilgili bakanlıklarının durumu yeniden değerlendirmelerini talep ediyoruz. Hem Başkale’nin hem de Van ekonomisine önemli bir katkı sunan kapı mutlaka açılmalıdır. Konu ile ilgili hazırlanan dosyaları Başkale Gelincik Sınır Kapısı Platformu üzerinden, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

"Kapının açılması ilçemizin menfaatine olacaktır"

“Bizler ilçemiz için varız” diyen Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, "Gelincik Sınır Kapısı’nın açılması durumunda ilçeye önemli bir katma değer sağlanacak. Kapının açılması ile ilçemizin menfaatine olan gelişmeler yaşanacaktır. dedi.

"İlçede ticari bir gelişme olacaktır"

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkanı Müslüm Erbay, kapının kapatıldığı günden buyana Başkale’nin büyük zarara uğradığını söyledi. Son dönemlerde meydana gelen deprem ve sel felaketinin ilçede ticari anlamda olumsuz etkilere neden olduğunu hatırlatan Erbay, “Gelincik Sınır Kapısı’nda başlayacak ticari hayat tüm ilçeyi etkisi altına alacaktır. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gelincik Sınır Kapısı’nın açılması için Van’da çalışmalar yürüten heyet, kendilerine destek veren VANESOB Başkanı İsa Berge’ye teşekkür etti.