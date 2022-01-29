Van’da sokak hayvanları kayıt altına alındı
Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan sokak köpeklerine mikroçip ve tasma takarak kayıt altına aldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde son zamanlarda yaşanan sokak köpeği kaynaklı sıkıntılardan dolayı Büyükşehir Belediyesi köpekleri kayıt altına almak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ekipleri üniversite yerleşkesinde bulunan sokak köpeklerine mikroçip ve tasma taktı. Takılan mikroçip sayesinde köpeklerin hastalıkları, yaşı, aşıları, kullandığı ilaçlar gibi özellikler kayıt altına alınarak takip edilecek. Sokak köpeklerine mikroçip takarak kayıt altına aldıklarını söyleyen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi arasında yaptığımız iş birliği protokolü ile kampüs alanında ki köpekleri koruma altına alarak tasma taktık.
Böylelikle kampüse ait olmayan yabancı hayvanlara müdahale ederek insan ve çevre sağlığına faydalı olacak. Bu uygulama ile saldırı vakalarının en aza indirilmesini umut ediyoruz. Ayrıca hayvan sever dostlarımızın ve akademisyenlerimizin yardımıyla belirlenen sosyal hayvanların tamamını da biz kısırlaştırdık. Bugün ise gereken parazit uygulamalarıyla beraber daha önceden küpe yaptığımız hayvanlara mikroçip uyguladık ve tasmalarını takarak kayıt altına aldık” ifadelerini kullandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu bu dönemde de artırarak sürdürüyor.
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