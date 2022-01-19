Van’da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi’nde etkili oluyor
Van’da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.
Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, kara yolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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