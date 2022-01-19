Van’da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi’nde etkili oluyor

Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, kara yolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.