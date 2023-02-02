Van’da çığ sempozyumu düzenlendi

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, 2022 yılında Van’da 73 tane çığın meydana geldiğini, alınan önlemlerle can veya mal kaybı gerçekleşmediğini söyledi.

ÇEVRE 02.02.2023, 17:23
Van’da çığ sempozyumu düzenlendi

Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından ‘Çığ Sempozyumu’ düzenlendi. Uygulama Otelinde düzenlenen sempozyum, çığda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sempozyumda konuşan AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Türkiye’nin coğrafi zenginlik ve yerleşim zenginlikleriyle beraber farklı afet türleriyle de karşılaşan bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Bunların başında deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri sayılabilir.

Ülkemiz coğrafi olarak bakıldığında batıdan doğuya doğru yükselen bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye’nin ortalama rakımı bin 130 metre civarındadır. Dolayısıyla çığ afeti açısından ülkemizin doğu kesiminin hem yükseklik açısından hem de kar yağışındaki yoğunluk açısından çığ tehlikesi ile çok daha fazla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle 38 ilimizde çığ tehlikesi yaşanabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Van’daki çığ afeti hepimizi derinden üzmüştür”
Çığ felaketlerinin Türkiye’de yaşanan deprem harici diğer afetlerin içerisinde yüzde 4’lük bir orana sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bu orana rağmen çığ, can kayıpları açısından azımsanmayacak şekilde acı kayıplara sahiptir. Özellikle 1991 ile 1992 kış mevsiminde 358 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yine 2020 yılı içinde Van’daki çığ afeti hepimizi derinden üzmüştür” diye konuştu.

“616 bin vatandaşımız AFAD gönüllüsü oldu”
2014 yılında Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) hayata geçirilmesiyle beraber kriz yönetiminden risk yönetimine doğru geçişin önemli bir adımının atıldığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Afetlerle mücadele kapasitemizi arttırma noktasında bir yandan personel ve araç sayımızı bir yandan da bilgi ve teknoloji anlamında kurumsal kapasitemizi arttırmaya yönelik pek çok faaliyet yürütülmektedir. Özellikle 2014 yılında TAMP’ın devreye girmesinin ardından 2016 yılı itibariyle illerimizde de ‘İl Afet Müdahale Planları’ devreye girmiş ve muhtemel bir afet durumunda hangi kurumun hangi alanda ve hangi hizmeti yürüteceği artık planlanmıştır.

Özellikle planın en önemli hususlarından biri, kurumların beraber ve ortak hareket edebilme ve koordinasyon işbirliğini sağlamaya yönelik zemin hazırlanmasıdır. Bugün Türkiye’nin müdahalede geldiği nokta, gerçekten dünyada belki ilk üç ülke arasında sayılabilir. Bunun yanında toplumu afetlere karşı hazırlı kılma noktasında, 2021 yılında başkanlığımız tarafından 56 milyona yakın insanımıza ulaşıldı ve bu vatandaşlarımıza afet farkındalık eğitimi verildi. Yine yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde 616 bin vatandaşımız AFAD gönüllüsü oldu.”

Van AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, 2022 yılında Van’da 73 tane çığın meydana geldiğini ifade ederek, “Özellikle meteoroloji ve karayolları bölge müdürlüklerimizin aldığı önlemlerle çok şükür can veya mal kaybı gerçekleşmemiştir. Bu çerçevede ilimizde çığ ile ilgili farkındalık düzeyinin yükselmesi, yerinde etkin ve hızlı müdahale yapılması amacıyla bir takım çalışmalar yürüttük. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nde olan bir projemizde önleme ile alakalı çalışmalar yürüttük.

Dolayısıyla afetler öncesinde, tedbir alınabilir olgular olduğunu ortaya koymaya gayret ettik. Bugün de burada gerçekleştirdiğimiz çığ sempozyumu, muhtemel çığ afetlerinin önüne geçilebilmesi ve müdahale kapasitesinin arttırılması açısından çok ciddi önem arz etmektedir” dedi.
İki oturum şeklinde düzenlenen sempozyum, yapılan sunumlarla sona erdi.İHA

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