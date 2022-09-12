Van’da çift şeritli yola engel olan bariyerler kaldırılıyor

Van’a atandığı günden bu yana çalışmaları, ziyaretleri ve hizmetleriyle sık sık isminden söz ettiren Van Valisi Ozan Balcı atandığı gün Van Valiliği önünde bulunan bariyerleri kaldırarak Valilik bahçesini vatandaşlara açarken ardından Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan beton bariyerleri kaldırarak vatandaş ve kurumlar arasında olan engelleri bir bir kaldırıyor. Merkeze uzak kırsal mahalleri ziyaret ederek çocukların kalplerine dokunan Van Valisi Balcı özel gereksinimli bireylere de verdiği öncelikle kentte her kesim tarafından takdir toplamaya devam ediyor.

Van Cumhuriyet Caddesi sebze hali karşısında beton bariyerler ile kapatılan ana yolun açılması için talimat veren Balcı’ya esnaftan da büyük destek geldi. Verilen kararın isabetli bir karar olduğunu söyleyen vatandaşlar yapılan anlamlı çalışma için Van Valisi Balcı’ya teşekkürlerini iletti.

VALİ BALCI’YA TEŞEKKÜR

Sık sık Kurubaş yolunu kullandığın ifade eden araç sürücüsü Mehmet Aslan, “Yıllardır bu yolumuzun tek şeridi beton bariyerler nedeniyle kapalı durumda, bu durum şehrimizin imajı için de iyi bir durum değil, şehrin merkezinde bu şekilde beton bariyerlerin olması gelen turistler için iyi bir görsel olmuyor. Van’a atanan Valimizin bariyerlerin kaldırılması konusunda ki girişimleri bizler çok önemli, burada bulunan bariyerlerin kaldırılması bazı insanlara göre gereksiz ve basit gelebilir ama Van’a yeni gelen insanlar için, özellikle turist misafirlerimiz için çok önemli. Bu güzel karar için sayın valimize Van Halkı adına teşekkür ediyoruz.” Dedi.

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