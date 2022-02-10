Van Valisi vatandaşı uyardı!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, Van’ın güney kesimlerinde rüzgarın kuvvetli esmesi beklendiğine dikkat çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

Vali Bilmez yatığı paylaşımda, “Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden itibaren ilimiz güney kesimlerinde kuvvetli esmesi beklendiğinden, Çığ Tipi şeklinde kar yağışı Kar savrulması Karayolu ulaşımında aksama Ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım.” İfadelerine yer verdi.