Van Valiliğinden fırtına uyarısı: Yer yer 80 km esecek!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada: "Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinde Bitlis, Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde zamanla Muş ve Van çevrelerinde,

güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi,

çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Havadis