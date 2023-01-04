Van Park AVM’nin yeni ismi belli oldu
Van’da yapımı uzun yıllar süren ve kentte sık sık gündemde yer alan Van Park AVM’nin yeni ismi belli odu. Van Park AVM ismiyle yapımına başlanan ve City Park AVM olarak hizmete açılan, daha sonra kapısına kilit vurulan Van Park AVM’nin yeni ismi Van Mall AVM oldu.
Van’da yapımı uzun yıllar süren, yönetim, elektrik, ortak gider ve diğer birçok sebepten dolayı sürekli gündemdeki sıcak yerini koruyan Van Park AVM’nin yeni ismi yine değişti.
Geçtiğimiz yıl Kasım- Aralık ayları içerisinde açılası beklenen AVM, açılmamıştı. 2010 yılında yapımına başlanan AVM, 2019 yılında hizmete açılmış, elektrik, su ve doğalgaz kesintileri gibi önemli sorunlarla boğuşan ve daha sonra kapısına kilit vurulan Van Park AVM’de, geçtiğimiz yıl ciddi anlamda tadilat yapılmıştı. Yıl sonunda açılması hedeflenen AVM hizmete açılmazken, AVM’nin ismi yine değiştirildi.
Alınan yeni karar doğrultusunda Van Park AVM’nin yeni ismi Van Mall AVM oldu. Yen ismi Van Mall olan AVM için yarın proje lasnsman toplantısı yapılacak. 156 dükkanın yer aldığı ve 150’si Van Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de vatandaşlara ait olan AVM’nin bu yıl içerisinde hizmete açılması bekleniyor.
Van Bölge Gazetesi
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Seni nerde bekleyeyim? "MALL"ın önünde.
1 yıl sonra Vanlı hemşerilerimin kullanacağı cümleler. :)))