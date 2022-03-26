Van Kedileri yarışmada boy gösterecek

Kentin tanıtımı için Van Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Van TSO işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart tarihleri arasında düzenlenen 'Van Shopping Fest' alışveriş günleri kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlenecek.

Birçok renkli etkinliğin düzenleneceği festivalde Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Van Kedisini tanıtmak, hayvan sevgisini aşılamak, kalıcı hale gelerek kuşaklar arasında paylaşımının sağlanması amacıyla bugün saat 12.00'de Van Kedisi güzellik yarışması düzenleyecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası'nda bakımları titizlikle yapılan kediler de, bugün düzenlenecek olan kedi güzellik yarışmasında podyuma çıkarak hünerlerini sergileyecek. Yarışmaya sadece beyaz Van kedileri katılabileceği öğrenilirken, yarışmaya katılacak kedilerin 6 ay veya daha büyük olmaları, tüm aşılarının tamamlanmış veya en az 1 doz aşısının yapılmış olması şartı da aranıyor.

Kedi sahiplerinin kedinin sağlık karnesi ile yarışmaya gelmeleri gerekirken, sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış kedilerin yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi. Yarışmada 1'inci olan kediye tam altın, 2'inci olan kediye yarım altın, 3'üncü olan kediye çeyrek altın, 2 kediye ise mansiyon ödül olarak gram altın verileceği ifade edildi.

Bölgegazetesi