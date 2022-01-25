Van'ın ulaşım çilesi bitmiyor!

Van'da toplu taşıma ve trafik sorunu yıllardır çözülemiyor. Kentte yaşayan vatandaşlar, sorunun çözüme kavuşamamasından dert yanıyor.

ÇEVRE 25.01.2022, 09:37 25.01.2022, 10:05
Van'ın ulaşım çilesi bitmiyor!

Van, 1 milyon 149 bin nüfusuyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ili olmakla beraber çevre illerden de sürekli olarak göç alıyor. Hızla artan nüfusuna rağmen kentte bir türlü çözülmeyen sorunlar da bulunuyor. Van'da her geçen gün büyüyen toplu taşıma ve trafik sorunu vatandaşları canından bezdiriyor. Trafikte yaşanan yoğunluktan dolayı sürekli kuyruklar oluşuyor. Bu kuyruklar özellikle kış aylarında artıyor. Bunun yanı sıra şoförlerin yarattığı sorunlar vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Şoförlerin vatandaşa karşı kaba davranmaları, araçları yolcular minibüse binmeden veya inmeden harekete ettirmeleri, çoğu zaman yolcu almamaları ya da tıka basa doldurmaları ve görev esnasında sigara veya telefon kullanmaları gibi sorunlar bir türlü çözüme kavuşmuyor. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan vatandaşlar, yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizdi.  

‘Kurallar çiğneniyor’ 

Van'da gazetecilik yapan Burhan Ergin, sefer sayılarının az olduğundan minibüslerin tıka basa doldurulduğunu belirtti. Ergin, şoförlerin çoğu zaman engelli ve yaşlıları almadığını dile getirerek, “Toplu taşıma kullanan insanlar ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Hem minibüslerin yetersizliği hem de sefer sayısının az olmasından dolayı vatandaşlar üst üste bindiriliyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkililer sürekli vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralı uyarısında bulunurken maalesef toplu taşıma araçlarında bu kurallar çiğneniyor.  Özellikle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güzergahında sefer yapan toplu ulaşım araçları tıka basa dolduruluyor. Şoförler çoğu zaman engelli, yaşlı veya çocuk sahibi aileleri almıyor” diye aktardı.  

‘Bu zulme son verilmeli’ 

Ulaşım sorununa yıllardır çözüm bulunmadığının altını çizen Ergin, “Van’ın yıllardır en büyük sorunu olan ulaşım bir türlü çözüme kavuşturulmadı. Van’da ulaşım yetersiz, pahalı ve konforsuz şekilde ısrarla sürdürülmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler denetimlerini sıklaştırarak bu zulme son vermelidir. Toplu ulaşım insanların en temel haklarından biridir. Kimsenin insanları mağdur etmeye hakkı yoktur” dedi.  

‘Şoförler Odası üzerine düşeni yapmalı’ 

Van'da yaşayan H.Y. adlı vatandaş, şoförlerin trafiği alt üst ettiğini vurguladı. Şoförler Odası’nın yaşanan sorunlara çözüm bulması gerektiğini ifade eden H.Y., “Kentimizdeki en büyük sorun ulaşım. Şoförler, minibüsleri tıka basa doldurmalarının yanı sıra trafiği alt üst ediyorlar. Bir fazla yolcu almak için birbirleriyle yarışa dahi giriyorlar. Kural bilmiyorlar. Özellik yaşlı insanlara çok kaba davranıyorlar. Bazı minibüslerde yüksek sesle müzikler çalınıyor. Defalarca kez bu sorunlar gündeme getirilmesine rağmen bir türlü çözüme kavuşturulmadı. Van'daki bütün şoförlerin eğitilmesi gerekiyor. Bu anlamda Şoförler Odası da üzerine düşeni yapmalı ve bu sorunlara bir çözüm bulmalı” diye konuştu.  

‘Eğitimler verilmeli’ 

Ali Cavak adlı vatandaş, şoförlere eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, “Şoförlerin özellikle kadınlara ve ücretsiz olarak binen yolculara yaptıkları kötü muamele kabul edilebilir değil. Bazen de ücretsiz binen yolcuların kart basmaması için akbil cihazlarını açmadıklarına şahit oldum. M ve H plakalı minibüs şoförlerine eğitimler verilmeli ve bu eğitimleri Belediye ya da Şoförler Odası düzenleyebilir. 3 ayda bir bu eğitimler verilirse sorunlar azalır” şeklinde konuştu.  

‘İster istemez yoğunluk oluyor’ 

Konuyla ilgili görüştüğümüz Van Şoförler ve Otomobilciler Derneği Odası Başkanı Emin Tuğrul, şoförleri sürekli uyardıklarını ve eğitimler verildiğini dile getirdi. Tuğrul, yoğunluğun ister istemez olabileceğini aktararak, “Şoförlerimiz günde 500-600 kişiyle muhatap oluyorlar. İnsanlık hali bazen sinirleniyor olabilirler ama biz sürekli kendileriyle konuşuyoruz. Şoförleri bu konuda sürekli uyarıyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaları konusunda hassas olmalarını istiyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Belediyemiz de buna ortak oldu. Bu konuda Valimize teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar şoförlere 3-4 seminer verildi. Bu eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Yoğunluk genelde sabah ve öğle saatlerinde ve akşam oluyor. Bu vakitlerde araçlar, ister istemez geç gelebiliyor” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel

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