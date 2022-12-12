Van'ın bitmeyen otopark ve trafik çilesi
Van'da her yıl artan araç sayısına karşın yolların yetersizliği ve düzensiz parklar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark sorunu her geçen gün daha da artıyor. Otopark ve trafik sorununun artık çözülmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, ise belediyenin bu konuda kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdiler.
Van'da her yıl artan araç sayısına karşın yolların yetersizliği ve düzensiz parklar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark sorunu her geçen gün daha da artıyor. Otopark ve trafik sorununun artık çözülmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, ise belediyenin bu konuda kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdiler.
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