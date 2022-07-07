Van'daki bir mahallenin ilginç isteği...

​Gürpınar'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki eski ismiyle 'Hindistan' yeni ismiyle 'Erkaldı' Mahallesi'nde 160 hanede yaklaşık bin kişi yaşıyor. Halkının hayvancılıkla uğraştığı mahalle daha çok eski ismi olan 'Hindistan' ile biliniyor. İki ismin de kullanıldığı yerleşim yerinin tabelasını görenler şaşırıp, merak ederek mahalleyi geliyor. Tabelada 'Hındıstan' yazsa da resmi işlemlerde ve mahallelinin e-devlet kayıtlarında 'Hindistan' ifadesi yer alıyor. Mahallenin isminin kim tarafından konulduğu ise bilinmiyor.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Kutur, "Köyümüz isminden dolayı çok popüler bir köy. Çok eskiden bu yana 'Hindistan' olarak geçiyor burası. Daha sonra 'Erkaldı' diye değiştiriliyor ama biz köylüler olarak 'Hindistan' olarak devam etmesini istiyoruz. Çevrede de tanınan bir isim" dedi.

Mahallede doğan Murat Kutur ise babasının doğum yerinin kayıtlarda Hindistan olarak yazıldığını ve resmi kurumlara gittiklerinde herkesin çok şaşırdığını söyledi.

ESKİ İSİM İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ

Mahallenin muhtar Halil Taşar da "Biz 'Hindistan' olarak tanındık, öyle biliniyoruz. Müracaatta bulunacağız. Çok sonradan değiştirilen 'Erkaldı' ismini değiştirip eski isme tekrar döneceğiz. Burası yabancı bir ülke değil. Gürpınar'ın bir köyüdür. Yaklaşık 160 hanemiz var. Herkes 'Hindistan' diye biliyor. Bayram sonrası eski ismiyle devam edilsin diye başvurumuzu yapacağız. Tabeladan görenler bazen meraktan buraya geliyor" diye konuştu. (DHA)