Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Van’da Ekim ayında 76 bin 672 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artış gösterirken Van’da da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı.

ÇEVRE 23.11.2022, 13:10
Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Motorlu kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA 26 MİLYON 229 BİN 1 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,0'ını otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BÖLGE İLLERİ İÇERİSİNDE EN ÇOK ARAÇ KAYDI VAN’DA YAPILDI

 Ekim ayında TRB2 bölgesinde trafiğe kayıtlı araç sayısı en çok Van’da gerçekleşti. Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 76 bin 672, Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 34 bin 673, Bitlis’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 bin 22, Hakkâri’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 8 bin 818 oldu. Bölge illeri arasında en az araç kaydı yapılan il Hakkâri oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 15,2, kamyonette yüzde 14,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,0, otomobilde yüzde 10,0, otobüste yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,5 artarken motosiklette yüzde 15,9 ve kamyonda yüzde 14,1 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 19,5 ARTTI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24,0, kamyonda yüzde 16,0, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

EKİM AYINDA 762 BİN 921 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 16,8'ini kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayında 43 bin 819 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 1 MİLYON 9 BİN 902 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI 

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 adet artış gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN ÇOĞU BEYAZ RENKLİ 

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin yüzde 40,1'i beyaz, yüzde 28,4'ü gri, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 7,5'i siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde 1,4'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renkli oldu.

Yenidoğugazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10