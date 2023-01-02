Van'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Değirmenözü Mahallesi'nde meydana geldi.
Yerin 5.0 km altında kaydedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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