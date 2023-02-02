Van'da kapalı yolları açma çalışmaları sürüyor

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 72, Başkale'de 37, Çatak'ta 90, Erciş’te 8, Gevaş’ta 12 ve Gürpınar ilçesinde ise 35 olmak üzere toplam 254 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İHA