Van'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
Van depreminin üzerinden 11 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen kentteki birçok hasarlı bina halen yıkımı bekliyor.
WanHaber Haber Merkezi
Van depreminin üzerinden 11 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen kentteki birçok hasarlı bina halen yıkımı bekliyor. Son günlerde Van-İran sınırında meydana gelen depremler, hasarlı binaları çökme tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.
Aydın Perihan AVM’nin yanında bulunan ve bir dönemde askeri lojmanlar olarak kullanılan hasarlı binanın yıkımına başlandı. Van’ın en değerli arazisi unvanına sahip olan alanda başlatılan yıkım, yaklaşık 7 gün sürecek.
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