Van'da Eylül ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin " Konut Satış İstatistikleri"ni yayımladı. Türkiye genelinde Eylül ayında 113 bin 402 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Van’da 2022 Eylül ayında 764 konut satıldı

Türkiye genelinde 2022 Eylül ayında 113 bin 402 konut satılırken, Van’da 764, Muş’ta 271, Bitlis’te 293 ve Hakkari’de 40 konut satıldı.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve %7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 49 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Gümüşhane oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 35 bin 954 olurken, ikinci el konut satışlarında 77 bin 448 konut el değiştirdi.

Havadis