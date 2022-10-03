Van'da cadde ve refüjler ağaçlandırılıyor

Kentin estetik açıdan daha iyi ve daha yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kenti ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki Kazım Karabekir Caddesi, Şabaniye Caddesi, Edremit TOKİ yoluna mevsim şartlarına uygun olan 455 adet şekerakça ağacı, dişbudak, süs armudu ile 78 bin adet berberis, ardıç, şimşir, mazı, hanımeli çalısı dikimi gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alanları artırmak için ağaç dikimi çalışmalarını kasım ayı sonuna kadar sürdüreceğini duyurdu.İHA