Van'da baykuş soğuktan dondu!

2021 yılında Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olan Çaldıran bu yılda kış mevsimi çok sert geçiyor, gece hava sıcaklığının eksi 35 derecelere kadar düştüğü ilçede etkili olan soğuklar bir baykuşun donarak telef olmasına neden oldu.

Olay, çarşı merkezinde meydana geldi sabah evden çıkarak işyerine gelen Çaldıran'da esnaflık yapan Muğdat Yıldırım yol kenarında donarak telef olan baykuşu gördü. Son günlerde ilçe genelinde etkili olan Sibirya soğukları hem insan hem de yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Buna benzer bir olay 2019 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları, bir tilkinin ayakta donmasına neden olmuştu.

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