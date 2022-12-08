Van'da 1 milyon fidan projesi start aldı

Van’da fidancılığı ve meyveciliği geliştirmek için önemli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Van Valisi Ozan Balcı: “Memleketi, milleti sevmek sadece insanlarıyla sevmek değil, dağlarıyla, ormanlarıyla, ağaçlarıyla ırmaklarıyla, nehirleri ve gölleriyle, börtü-böceğiyle, kurduyla, kuşuyla, havasıyla, suyuyla, toprağıyla beraber sevmektir. Biz memleketimizi, vatanımızı seviyoruz. Daha güzel, yaşanılabilir bir çevreyi gelecek nesillere bırakmalıyız.

Bu amaçla 1 milyon fidan projemize start verdik. 600 bin badem, 200 bin ceviz, 100 bin Van’ın kendi has süs bitkileri var. 130 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz. Çatak ve Bahçesaray'a o bölgeye özgü cevizler dikiyoruz. 1 Milyon meşhur Erciş üzümünü de köklendirerek vatandaşlarımıza dağıtacağız.

Van'ımızın tadıyla, rengiyle, aromasıyla nam salmış çok kıymetli meyveleri var. Yazın aşılarını yaptıracağız. 2024 itibariyle isteyen vatandaşlarımıza hem kapama meyve bahçeleri yapacağız, hem de meyve fidanı dikilebilecek bütün alanlara fidan dikeceğiz.

İlimize uygun meyve ağaçları dikmek isteyenler, il ve ilçe Tarım Orman müdürlüklerine başvursunlar. 1 milyon fidanla başladık. Ancak bu sayıyı artırarak devam edeceğiz.

Doğayı, yeşili, çevreyi seven, onların korunması gerektiği bilinciyle hareket eden bir Vali olarak desteğim tam olacak. Hayırlı olsun." dedi.

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