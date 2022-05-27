Van Büyükşehir Belediyesi tarım yatırımlarına devam ediyor

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik büyükşehir belediyesinin çiftçiyi destekleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığını tarafından kısa süre önce başlayan tarımsal sezon ile birlikte Tuşba ilçesinde 28 mahallede çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

İlçede tarım arazilerine suyun ulaşmadığı, atıl durumdaki toplam 36 kilometre uzunluğundaki toprak sulama kanalları temizlenirken, yine atıl durumdaki 12 gölet de onarıldı. Çalışmalar çerçevesinde yeni 5 su bendi yapılırken, çiftçilerin arazilerine ulaşmakta güçlük çektiği toplam 90 kilometre yayla yolunda da reglaj çalışması tamamlandı.

Son olarak Satıbey ve Yemlice mahallelerinde atıl durumdaki kanalları temizleyen Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin arazilerine suyun akışını sağladı.

Sulama kanalarının hasarlı ve çamurlu olmasından ötürü suyun akışının sağlanmadığını ifade eden Mahalle Muhtarı Fesih Erginyürek, suyun sağlıklı bir şekilde mahalleye ulaştırılmasından ötürü emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Çitören Mahallesi’nde ise elektriğin ulaşmadığı arazilerde güneş enerjisi ile hayvan içme suyu (HİS) sondaj çalışmaları da sürdürülüyor.İHA