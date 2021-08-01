Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde çalışıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, incelemelerde bulunmak üzere Başkale'ye gitti.

Van'ın 4 ilçesinde yaşanan selin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde 7/24 çalışıyor. Yüzlerce araç ve personelle ile sel bölgesinde yürütülen çalışmalar mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyor.

Sel felaketinin ilk anından itibaren Başkale ilçesi Esenyamaç ve Oğulveren, Erciş ilçesi Taşkapı ve Gergili, Çaldıran ilçesi Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Özalp'in Aşağı Yorganlı mahallelerinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşın yardımına koştu. Ekipler bir yandan vatandaşların yaralarını sarmaya çalışılırken, bir yandan da hasar gören mahallerin alt yapıları onarılıyor.



Yaşanan sel felaketlerinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 4 ilçede Van Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de Başkale'de ki sel bölgesinde giderek incelemelerde bulunuyor.