Van Büyükşehir Belediyesi duyurdu! O cadde trafiğe kapatılacak
Van Büyükşehir Belediyesi, Beşyol kavşağından semaverli kavşağına kadar yol çalışmaları nedeniyle bu akşam saat 20.00’den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bu akşam (07.06.2022) saat 20.00 itibariyle, Beşyol Kavşağından Semaverli Kavşağına kadar olan Sıhke Caddesinde, yol şerit çizgileri ve yaya geçidi çizgileri boyama faaliyetleri gerçekleştirileceğinden, cadde araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalara engel olmaması adına park etmiş araç sürücülerimize önemle duyurulur.” denildi.
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