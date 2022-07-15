Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden Van Balıklarının neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağı bugün bitiyor. Av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetlendi. 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan Van Balıklarının korunması amacıyla alınan önlemler başarılı bir şekilde uygulanırken, 14 bin insanın geçim kaynağı olan Van Balığı av yasağı bugün sona eriyor.

Göl kıyısında bulunan Van'da 6, Bitlis'te ise 3 ilçede yaklaşık olarak 14 bin insanın geçim kaynağı olan Van Balığı, bu yıl sıkı bir şekilde korundu. Alınan sıkı önlemlerle bu yıl kaçak avcılığın önüne de büyük ölçüde geçildi. 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşamaya çalışırken görsel şölen sunan Van Balığı, sıkı bir şekilde korundu.

3 bin 713 kilometrekarelik alana sahip olan Van Gölü, Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan bin 965 kilometrekare alan ve 274 kilometrelik kıyı şeridinde yasak sürecinde Erciş ve Edremit Sahil Bot ile Çevre Koruma görev timleri sıkı bir şekilde önlem aldı. Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı Van Balığı, artık avlanabilecek.

Bölgegazetesi